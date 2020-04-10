Махачкала, , 12:01 — REGNUM Около 100 тыс. жителей Дагестана могут лишиться работы в период экономического кризиса, возникшего на фоне пандемии коронавируса нового типа. К концу текущего года общее количество безработных в регионе может перевалить отметку в 400 тыс. человек, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM экономист, исполнительный директор союза предпринимателей Дагестана Фадик Мугулов.

Ранее министерство труда и социального развития республики сообщило, что по состоянию на 1 апреля 2020 года 83 предприятия Дагестана заявили о предстоящих увольнениях более 2,7 тыс. сотрудников. Кроме того, по информации ведомства, риск лишиться работы существует для еще около 1,9 тыс. человек, большинство из которых трудятся на крупных промышленных предприятиях региона.

«Это только вершина айсберга и робкие заявления работодателей в ожидании жесткого реагирования прокуратуры на увольнения в период до конца апреля», — прокомментировал данные цифры Мугулов.

Эксперт отметил, что, по официальным данным статорганов, в Дагестане к концу 2019 года было около 180 тыс. безработных. По его словам, в начале каждого года это число, как правило, возрастает из-за низкой экономической активности, в связи с чем количество безработных в республике в январе-феврале текущего года могло быть не менее 190 тыс. человек.

«Такого количества безработных не было за этот период ни в одном субъекте страны, включая самые густонаселенные. Это давнишняя специфика Дагестана — за последние десять лет официальная безработица держится на уровне 12−15% от численности рабочей силы региона», — сообщил экономист.

Мугулов также отметил, что отечественная статистика не относит к безработным потенциальную рабочую силу в трудоспособном возрасте по той причине, что лица этой категории якобы могут приступить к работе, но не ищут ее. Таких людей, по его данным, в Дагестане около 120 тысяч человек. С их учетом на начало текущего кризиса в республике уже могло быть около 300 — 310 тыс. безработных.

«В зависимости от глубины и продолжительности кризиса без работы, по разным оценкам, окажутся еще около 90−100 тыс. человек, а с учетом дагестанцев, вернувшихся в период пандемии на малую родину из разных концов страны и зарубежья (по осторожным оценкам около 20−30 тыс. человек), общее количество новых безработных составит около 120 тыс. человек. Таким образом, общее количество безработных в республике к концу года составит суммарно около 400 — 430 тыс. человек», — считает экономист.

«Денежная подушка» и антикризисная программа

Накопленные сбережения могли бы в текущей ситуации стать спасением для людей, лишившихся заработка. Однако, как отметил Мугулов, в России, согласно ряду исследований, «денежную подушку» на месяц и более при потере основного источника доходов имеют лишь около 45% населения. Не лучше ситуация и в Дагестане.

«Выше я привел цифры вероятной безработицы в республике в результате дальнейшего продолжения кризиса. Такое положение требует принятия неординарных мер не только на региональном, но и на федеральном уровне, в том числе с назначением пособий по безработице, организацией временных работ и благотворительной деятельности, развертыванием работ по переподготовке и повышению квалификации трудовых ресурсов, созданию новых рабочих мест и т. п.», — подчеркнул экономист.

Нынешний бюджет Дагестана, как заметил Мугулов, имеет статьи расходов, предусматривающие оказание помощи социально незащищенным слоям населения, в том числе безработным, малообеспеченным семьям, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и т. д. Соответствующие расходы, по его словам, можно увеличить за счет частичного перераспределения средств между разными бюджетными статьями.

«Однако ясно, что решение проблем такого масштаба за пределами возможностей региональных властей и регионального бюджета: до кризиса уровень бедности в Дагестане был одним из самых высоких среди субъектов РФ и составлял около 15% (свыше 450 тыс. человек имели доходы ниже прожиточного минимума), — рассказал эксперт. — Республиканские органы власти должны не приукрашивать ситуацию, а ставить эту и другие проблемы на федеральном уровне с предложениями по их решению».

Подытоживая, собеседник подчеркнул, что у республики должна быть антикризисная программа с мерами выхода из кризиса и кардинального решения основных проблем, в том числе занятости населения, через социально-экономический рост и развитие. Наличие такой программы, по его мнению, значительно облегчило бы принятие решений в нынешних условиях, когда они принимаются в цейтноте, под давлением сиюминутных обстоятельств, без системы и без ясности в вопросах посткризисного восстановления.

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