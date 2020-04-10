Москва, , 11:32 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил увеличить производство, закупки, поставки и резервы дезинфицирующих средств, аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и лекарств для лечения коронавирусной инфекции. Об этом 10 апреля сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что поручение дано Министерству промышленности и торговли. Доклад — еженедельно, ответственный — глава ведомства Денис Мантуров, говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять дополнительные меры по обеспечению режима самоизоляции для граждан, которые прибывают из-за границы.

Силовым структурам также поручено обеспечить правопорядок в организациях, которые принимают участие в борьбе с коронавирусом, а также на прилегающей к ним территории.

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