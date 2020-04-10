Тбилиси, , 11:35 — REGNUM Члены организации «Союз налогоплательщиков» в Грузии потребовали отметить два тендера, объявленные мэрией Тбилиси, так как считают их неуместными, в период борьбы с распространением коронавируса. Заявление об этом общественники 10 апреля направили агентству Report.

По данным «Союза налогоплательщиков», столичные власти объявили о намерении закупить 1000 урн, а также провести ремонт фонтанов. В обоих случаях стоимость тендера составляет около 1 млн лари (более $300 тыс.).

«Необходимо срочно скорректировать бюджет, чтобы суммы, предназначенные для подобных тендеров, были перераспределены на финансирование неотложных мер и закупок, которые помогут нам в борьбе с пандемией коронавируса», — заявили общественники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии введен ряд мер по борьбе с распространением коронавируса. В том числе закрыты многие предприятия, из-за чего в стране наблюдается экономический спад.

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