Сеул, , 11:26 — REGNUM Южнокорейская авиакомпания T'way Airlines организовала чартерный рейс для эвакуации сограждан из Киргизии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, самолёт, на борту которого находятся около 150 человек, прибудет в международный аэропорт «Инчхон» 11 апреля в 20:20 по местному времени.

В настоящее время прямого авиасообщения между странами нет. В феврале текущего года T'way Airlines получила лицензию на организацию прямых авиаперевозок два раза в неделю.

Известно, что авиакомпания планировала запустить прямой рейс между странами летом следующего года. В компании отметили, что предоставить возможность гражданам Южной Кореи вернуться на родину удалось благодаря содействию профильных ведомств.