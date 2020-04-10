Ростов-на-Дону, , 11:07 — REGNUM В Ростовской области предприятие по производству одноразовой медицинской одежды организовало работу в выходные дни. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 10 апреля.

Ежедневный выпуск достигает 1,8 тыс. комплектов стерильных одноразовых защитных костюмов, бахил, халатов. Продукцией предприятие обеспечивает медицинские учреждения.

ИА REGNUM ранее сообщало, что многие швейные предприятия на Дону переориентировались на производство защитных масок. Кроме того, в Ростовской области запущено крупное производство антисептиков — до 75 тонн дезинфицирующих средств в сутки.

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