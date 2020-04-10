Киев, , 11:00 — REGNUM Совет Нацбанка Украины предлагает правительству обсудить «реструктуризацию облигаций» внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в случае отказа НБУ от покупки гособлигаций.

Об этом заявил вечером 9 апреля глава совета НБУ Богдан Данилишин.

Он отмечает, что государственным бюджетом на 2020 предусмотрено привлечение около 230 млрд гривен на внутреннем рынке заимствований, а фактически за I квартал 2020 было привлечено лишь около 60 млрд гривен. Таким образом, для надежного рефинансирования внутреннего долга бюджет требует привлечения до конца года еще 170 млрд гривен.

В сообщении отмечается, что согласно планам обслуживания внутреннего долга в мае-декабре 2020 украинскому минфину необходимо потратить на погашение и обслуживание ОВГЗ 186 млрд гривен, из которых перед резидентами — 163 млрд гривен, а перед нерезидентами — 23 млрд гривен.

«При этом ситуация на внутреннем финансовом рынке сейчас не позволяет минфину привлекать средства с приемлемым уровнем доходности, а в случае обострения или продления текущей ситуации финансирование планового дефицита бюджета будет под угрозой», — констатирует Данилишин.

В свою очередь, экономист Тарас Козак утверждает, что при таких обстоятельствах некорректно говорить о «реструктуризации», ведь фактически речь идет об объявлении дефолта.

«Это не реструктуризация. Ведь реструктуризация — это договоренность с кредиторами. Здесь предлагается дефолт — односторонний отказ от выплаты своих долгов», — отмечает эксперт.

Он также перечисляет последствия такого сценария для банковской системы Украины — нарушение нормативов банками; создание дополнительных резервов, последствием чего будут огромные убытки для банковской системы; введение временных администраций в крупнейшие украинские банки; угроза коллапса банковской системы.