Москва, , 10:57 — REGNUM Судя по всему, для правительства РФ любая деятельность на благо граждан России недопустима, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 10 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что правительство России все-таки выкупило у Центрального банка акции Сбербанка.

«Если деньги [потраченные на покупку акций Сбербанка] будут лежать в бюджете, то можно требовать, чтобы они пошли на спасение человеческих жизней, на спасение рабочих мест. Можно требовать, чтобы эти деньги пошли на помощь людям, дабы им не пришлось выйти на улицы и грабить прохожих. Но для правительства России любая деятельность на благо граждан России, судя по всему недопустима. По другому объяснить эти аферы невозможно, — сказал Делягин. — Чиновники запретили людям работать и теперь говорят людям: «Если у вас нет денег, то это ваши проблемы». Но в это же самое время московские власти начинают бурно перекладывать плитку. Любимое занятие. Та плитка была зимняя, а теперь нужно класть летнюю?».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что власти Москвы заключили договор, на закупку бордюров на 3,2 млрд рублей.

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