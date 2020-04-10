Москва, 10 апреля 2020, 10:57 — REGNUM Судя по всему, для правительства РФ любая деятельность на благо граждан России недопустима, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 10 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что правительство России все-таки выкупило у Центрального банка акции Сбербанка.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что власти Москвы заключили договор, на закупку бордюров на 3,2 млрд рублей.
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