Ульяновск, 10 апреля 2020, 10:34 — REGNUM В Ульяновской области расширяется перечень организаций, которые смогут возобновить работу. Это коснётся, в частности, рынков, магазинов детской одежды, салонов красоты, магазинов спорттоваров. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил в своём видеообращении губернатор Сергей Морозов.
Глава региона напомнил, что организации смогут возобновить работу «только в том случае, если работодатели, частные предприниматели готовы соблюдать все необходимые противоэпидемические меры».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области разрешили возобновить работу ряду предприятий и организаций, чтобы не допустить «обрушения экономики». В их числе — строительные магазины, зоомагазины, автосервисы и ремонтные мастерские, фотоателье, гостиничные комплексы, нотариальные и адвокатские конторы, тепличные комбинаты, IT-кластер.
Отметим, что 9 апреля в Ульяновской области подтверждено 34 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией.