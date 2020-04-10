Ульяновск, , 10:34 — REGNUM В Ульяновской области расширяется перечень организаций, которые смогут возобновить работу. Это коснётся, в частности, рынков, магазинов детской одежды, салонов красоты, магазинов спорттоваров. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил в своём видеообращении губернатор Сергей Морозов.

«С понедельника (13 апреля. — Прим. ИА REGNUM) этот перечень будет ещё увеличен. Мы готовы разрешить работу предприятиям из самых разных отраслей бизнеса: мебельные торговые центры, рынки, парикмахерские, салоны красоты, химчистки, прачечные, магазины бытовой техники и спорттоваров, детской одежды и другие», — сказал Сергей Морозов, пояснив, что «людям необходимо начинать работу, кормить свои семьи, платить зарплату работникам, поэтому к работе нужно приступать».

Глава региона напомнил, что организации смогут возобновить работу «только в том случае, если работодатели, частные предприниматели готовы соблюдать все необходимые противоэпидемические меры».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области разрешили возобновить работу ряду предприятий и организаций, чтобы не допустить «обрушения экономики». В их числе — строительные магазины, зоомагазины, автосервисы и ремонтные мастерские, фотоателье, гостиничные комплексы, нотариальные и адвокатские конторы, тепличные комбинаты, IT-кластер.

Отметим, что 9 апреля в Ульяновской области подтверждено 34 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией.