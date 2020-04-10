Москва, 10 апреля 2020, 10:31 — REGNUM Смысл сделки по покупке правительством России акций Сбербанка у Центрального банка РФ состоит в том, чтобы не допустить использования бюджетных денег на благо Российской Федерации, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 10 апреля корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее «Известия» сообщили, что правительство России выкупило у Центробанка пакет акций Сбербанка. Сделка стоимостью 2,14 трлн рублей состоялась 9 апреля.
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