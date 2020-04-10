Москва, , 10:31 — REGNUM Смысл сделки по покупке правительством России акций Сбербанка у Центрального банка РФ состоит в том, чтобы не допустить использования бюджетных денег на благо Российской Федерации, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 10 апреля корреспонденту ИА REGNUM.

«Весь смысл этой сделки заключается в том, чтобы не допустить использования денег, накопленных правительством России в бюджете, на благо Российской Федерации. В этом смысл этой сделки. Деньги передаются Банку России за государственное же имущество. Причем так, чтобы получить их обратно как можно позже и как можно в меньшем масштабе. Смысл заключается в том, что накопленные бюджетом резервы (официально Минфин РФ заявляет о 14,4 трлн рублей на 1 марта) куда-нибудь засунуть так, чтобы они, не дай бог, не служили на благо страны», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее «Известия» сообщили, что правительство России выкупило у Центробанка пакет акций Сбербанка. Сделка стоимостью 2,14 трлн рублей состоялась 9 апреля.

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