Ростов-на-Дону, , 10:31 — REGNUM Режим всеобщей изоляции, действующий в Ростовской области с 31 марта, принёс положительные результаты. Об этом сообщили донской губернатор Василий Голубев 10 апреля, передаёт ИА REGNUM.

По словам главы региона, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос «о том, какие из введённых мер следует сохранить, какие смягчить, а какие — отменить». В частности, предлагается разрешить работу индивидуальных предпринимателей, находящихся вне торговых центров, или расширить список товаров первой необходимости.

ИА REGNUM ранее сообщало, что глава региона расширил список системообразующих предприятий до 448 организаций. Их работа не приостановлена, несмотря на введённые 31 марта на Дону ограничения.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский губернатор может смягчить режим самоизоляции для бизнеса