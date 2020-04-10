Москва, , 10:26 — REGNUM Как не ошибиться с выбором автомобиля в период экономического кризиса рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью ТАСС.

По словам автоэксперта, в период кризиса покупатели чаще всего предпочитают покупать надежный, бюджетный автомобиль, который должен к тому же сохранить остаточную стоимость и быть не дорогим в обслуживании.

Критериев в такой период становиться больше. Чем крупнее машина, тем больше требуется затрат. Кроме того, Моржаретто посоветовал не покупать авто, если оно вам не нравится, даже несмотря на то, что на него действует выгодное предложение.

Среди бюджетных машин класса В и В+ он советуют обратить внимание на модели французской компании Renault — это Sandero, Sandero Stepway и Logan. Выбрать эти модели стоит за их надежность. Кроме того, в дальнейшем их можно будет продать, потеряв только 15% от первоначальной цены. К этой категории эксперт также отнес Volkswagen Polo, Kia Optima, Toyota Camry и Mazda 6.

Среди кроссоверов и внедорожников Моржаретто советует обратить внимание на Hyundai Creta. Только выбирать стоит модель с передним приводом и с автоматической трансмиссией. Среди полноприводных моделей с «механикой» лучше выбрать Renault Duster.

Среди сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) также стоит присмотреться к таким моделям, как Toyota RAV4, Mazda CX5, Hyundai Tucson, Nissan X-Trail, Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq, Mitsubishi Outlаnder и Kia Sportage.

Напомним, Hyundai Creta стала самым популярным кроссовером на российском авторынке в марте 2020 года.

Читайте также: Названы самые популярные в России автомобили