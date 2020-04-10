Самара, , 09:56 — REGNUM В деле о банкротстве самарского «АктивКапитал Банка» («АК Банк»), два года назад лишившегося лицензии, к ответу пытаются привлечь 15 бывших руководителей, членов совета директоров и правления. Сумма претензий к ним превышает 23 млрд рублей. Арбитраж Самарской области назначил заседание, в рамках которого рассмотрят заявление конкурсного управляющего, на 18 мая 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В списке ответчиков бывший совет директоров и правление почти полным составом, включая председателя Алексея Леушкина, и главу правления Григория Оганесяна. Общая сумма субсидиарной ответственности — 23 097 872 000 рублей.

Напомним, лицензии ЦБ РФ лишил самарский банк 29 марта 2018 года, указав среди причин операции, направленные «на вывод значительной части активов, что привело к резкому ухудшению финансового состояния кредитной организации, возникновению острого дефицита ликвидности». На тот момент банк по размеру активов был на 117-м месте в банковской системе России.

На начало марта 2020 года у «АК Банка» установлены долги перед 3 042 кредиторами на общую сумму 25,417 млрд рублей.