Москва, , 09:54 — REGNUM Экономика России в 2020 году из-за последствий коронавируса и падения цен на нефть в лучшем случае уменьшится на 3,8%, в худшем — на 10,2%, пишет 10 апреля РБК со ссылкой на обзор консалтинговой компании McKinsey & Company.

Так, в «базовом сценарии» экономика после провала вернется на докризисный уровень — конца 2019 года — в середине 2021 года. При негативном сценарии возвращение на докризисный уровень затянется до середины 2023 года.

В случае если в России смогут остановить распространение коронавируса до конца второго квартала, то восстановление экономики начнется с июля 2020 года. Если сдержать распространение вируса не удастся, в 2020-м экономика России упадет на 10%, а пик кризиса придется на первый квартал 2021 года, когда ВВП рухнет на 14%.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с проблемами, с которыми сталкивается бизнес-сфера России из-за коронавируса, российский президент Владимир Путин поручил правительству страны подготовить программу по сохранению и поддержке компаний.

Ранее президент России призвал смягчить удар для бизнеса и составить список предприятий, которые получат отсрочку по выплатам социальных взносов в течение шести месяцев.

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