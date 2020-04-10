Вашингтон, , 10:02 — REGNUM Большой пакет помощи американским авиакомпаниям может быть согласован руководством США до конца недели. Поддержка перевозчикам необходима на фоне вызванного коронавирусом кризиса, заявил президент Дональд Трамп 9 апреля в ходе брифинга в Белом доме.

Он отметил, что авиакомпании попали в трудное положение. Власти США намерены серьёзно им помочь, чтобы поддержать сотрудников и сохранить бизнес. Переговоры со всеми компаниями могут состояться в течение выходных дней 11 и 12 апреля.

«Это будет подходящий, очень большой пакет, что будет хорошо для страны, компаний и многих людей», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта глава США одобрил третий пакет мер, призванных преодолеть негативные последствия пандемии коронавируса. Теперь администрация президента и Конгресс США обсуждают меры четвёртого пакета.

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