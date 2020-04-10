Сеул, , 09:29 — REGNUM В связи с распространением коронавируса нового типа и увеличением числа людей, остающихся дома, в марте 2020 года в Южной Корее зафиксировали сокращение объёмов средств, потраченных при помощи банковских карт. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным восьми крупных компаний-эмитентов банковских карт, таких как Shinhan, Samsung, KB Kookmin, Hyundai, BC, Lotte, Woori и Hana, объём средств, потраченный при помощи карт, сократился на 4,1%, до 40,7 трлн вон (~$33,7 млрд).

Объём средств, потраченных в офлайн режиме также сократился на 10,4%, до 30,7 трлн вон (~$25,4 млрд).

Отмечается, что сокращение показателей связано с распространением коронавируса, переводом граждан на удалённый режим работы и увеличением покупок в интернете.

Тем не менее, объём средств, потраченных в режиме онлайн, напротив, увеличился на 22,3%, до 10,03 трлн (~$8,3 млрд).