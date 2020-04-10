Уфа, , 09:24 — REGNUM Ситуационный центр по поддержке экономики начал работу в Башкирии. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, в будущем этот центр, который сейчас оказывает помощь предприятиям Башкирии в условиях ограничений из-за коронавируса, должен стать неотъемлемой частью Центра управления регионом.

По словам первого вице-премьера правительства Башкирии Андрея Назарова, в дальнейшем этот центр сможет работать не только с обращениями граждан, но и осуществлять мониторинг состояния экономики в режиме реального времени для быстрого реагирования.

Отмечается, что в центре ведут работу три рабочие группы по направлениям малый и средний бизнес, системообразующие предприятия и инвестиции реального сектора экономики, а также торговля и продовольственное обеспечение. При этом срок обработки обращений, которые можно оставить, позвонив по номеру 8−800−250−21−24, не превышает 36 часов. В центр также поступает информация из системы «Инцидент менеджмент».

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