Ташкент, , 09:20 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил коммерческим банкам заменить запланированные долгосрочные проекты на новые с учетом новых экономических условий, сообщили 10 апреля в пресс-службе главы государства.

В частности, банкам рекомендовано направить средства на поддержку малого бизнеса, занятости в условиях домашней самоизоляции и создание новых рабочих мест.

Мирзиёев добавил, что в 2020 году на поддержку занятости планируется направить 4 трлн сумов ($9,24 млрд). Через антикризисный фонд на помощь предпринимателям направят 500 млрд сумов ($1,16 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирный банк прогнозирует рост экономики Узбекистана по итогам 2020 года на 1,6%. В 2019 году ВВП республики вырос на 5,6%.

Читайте также: ВВП Узбекистана в 2020 году вырастет на 1,6% — Всемирный банк