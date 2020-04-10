Амстердам, , 09:16 — REGNUM 9 апреля министр инфраструктуры Нидерландов Кора ван Нивенхейзен сообщила о решении правительства ещё на одну неделю закрыть воздушное пространство для полётов из стран с повышенным риском. Данная мера была принята в середине марта. Предполагалось, что её срок действия продлиться до 10 апреля, однако теперь он продлён до 17 апреля.

Речь идёт о рейсах из таких стран, как Италия, Испания и Австрия. Помимо этого, существует запрет на въезд для пассажиров из стран за пределами шенгеновской зоны. Данный запрет продлён Европейским Союзом до 15 мая.

Ван Нивенхейзен сообщила, что голландцы, которые после этих дат вернутся из стран с повышенным риском, должны иметь при себе официальное заявление о состоянии здоровья. Кроме того, она призвала голландцев, возвращающихся из таких стран, в течении двух недель соблюдать домашний карантин.