Москва, , 09:10 — REGNUM Экономика России сильно зависит от мировых цен на нефть, считают 67% респондентов. 14% — слабо, 5% затруднились ответить, приводит данные Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

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По мнению 68% респондентов, снижение цен на нефть отрицательно сказывается на экономике страны и на жизни простых граждан РФ. По мнению 16%, никак не сказываются. Положительный эффект видят только 6%.

Более половины опрошенных (55%) полагают, что в последнее время мировые цены на нефть невыгодны и неблагоприятны для России. Противоположного мнения придерживаются лишь 13%.

Опрос проведён 29 марта 2020 года. Опрошены 1500 граждан РФ старше 18 лет в 53 субъектах РФ. Статпогрешность в не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению большинства жителей России (14%), снижение мирjвых цен на нефть произошло из-за пандемии коронавируса.

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