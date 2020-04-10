Кейптаун, , 09:09 — REGNUM Всемирный банк прогнозирует, что экономики стран Африки к югу от Сахары впервые за четверть века впадут в рецессию из-за экономического воздействия пандемии коронавируса. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление Всемирного банка.

В соответствии с заявлением, экономический рост региона может сократиться на значения от — 2,1% до — 5,1% в этом году. Вспышка коронавируса коснулась 52 стран континента, в которых в совокупности сообщили о 10 250 подтвержденных случаях, 492 из которых — с летальным исходом.

Африка начала испытывать влияние коронавируса одной из последних в мире, однако реакция правительств большинства стран была быстрой и жесткой — закрытие границ и введение карантина для путешественников.

Непосредственным результатом этих мер стало серьезное сокращение торговли. Во Всемирном банке заявили, что ограниченный доступ к сельскохозяйственным ресурсам, нарушение цепочек поставок и потеря средств к существованию могут впоследствии привести к нехватке продовольствия.

Больше всего пострадали крупнейшие экономики Африки — Нигерия и Ангола из-за обвала цен на нефть, а ЮАР из-за падения доходов от добычи полезных ископаемых, отмечают эксперты.

Экспорт сельскохозяйственной продукции из Эфиопии и Кении практически прекратился. Кроме того, финансовые потоки от туризма, денежных переводов и прямых инвестиций также прекратились.

Существующие кризисы, такие как вторжение пустынной саранчи в Восточную и Центральную Африку, конфликты и засуха в ЮАР, по словам экспертов, усугубляют проблему.

Всемирный банк и Международный валютный фонд требуют от кредиторов «заморозить долг» африканских стран, чтобы высвободить деньги для спасения жизней и защиты средств к существованию населения.

Это, по мнению экспертов, позволит высвободить более 35 млрд долларов США, ежегодно используемых для обслуживания займов, а также сэкономить 44 млрд долларов США на отказе от выплат по процентам.