Чебоксары, , 08:52 — REGNUM В Чувашии растёт число безналичных платежей. В 2019 году число операций выросло на 40,5%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Национальном банке республики.

По данным банкиров, в прошлом году с использованием платёжных карт совершено 208,1 млн операций на 256,4 млрд рублей. По сравнению с 2018 годом количество операций выросло на 40,5%, по сумме рост составил 10,5%.

В структуре операций 89% транзакций составили расходы на оплату покупок и услуг в торгово-сервисных предприятиях Чувашии, в то время как в 2018 году данная доля составляла 83%. Удельный вес операций по снятию наличных снизился до 11%.

На 1 января 2020 года в Чувашии выпущено более 2 млн банковских карт, для обслуживания которых действовали 1,3 тыс. банкоматов и 22,7 тыс. электронных терминалов.

«Жители всё чаще рассчитываются безналичным способом за покупки в магазинах, в том числе в интернете, за коммунальные услуги, обязательные и другие платежи. При этом важно соблюдать основные правила кибербезопасности: никогда не сообщать незнакомцам данные своей карты, внимательно изучать название и содержание сайтов, где совершаются покупки, не переходить по ссылкам из сообщений, якобы присланным из банка», — призвала заместитель управляющего отделением — Национальным банком Чувашии Волго-Вятского ГУ Банка России Алиса Александрова.

Напомним, банкиры и правоохранители просят в таких случаях звонить в банк по официальному номеру и уточнять детали у оператора.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии, где действует режим домашней самоизоляции для всех, активизировались интернет-мошенники. При этом способы обмана — не изменились, граждане попадаются на одни и те же уловки, сообщая аферистам реквизиты своих банковских карт. К примеру, 30 марта жертвами аферистов стали 17 жителей республики, ущерб превысил 2 млн рублей.