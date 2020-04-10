Сеул, , 08:56 — REGNUM Руководство южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor приняло решение отложить запуск завода в американском штате Алабама до 1 мая. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, данные меры приняты в связи со снижением спроса из-за распространения коронавируса нового типа и в целях безопасности сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, Hyundai приостановила работу завода в Алабаме 18 марта из-за заражения коронавирусом одного из сотрудников.

Компания также отложит запуск завода в Бразилии. Первоначально, его планировалось закрыть на период с 23 марта по 9 апреля.

Другая южнокорейская компания KIA Motors также продлит остановку завода в штате Джорджия, который был закрыт 30 марта, и завода в Мексике.

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