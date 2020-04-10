Рига, , 08:48 — REGNUM Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) высказала предупреждение оператору единого газового рынка Латвии, Эстонии и Финляндии, компании Conexus, о невыполнении условий договора по сертификации деятельности компании. Об этом пишет портал Diena.lv.

Журналисты отмечают, что по сути речь идёт о навязанном, одному из акционеров Conexus, российской компании Газпром, решении заставляющем его продать 34,1% своих акций.

В предупреждении SPRK, по словам представителя латвийского регулятора Байбы Якобсоне, сказано о необходимости для Conexus выполнить условия Энергетического закона до 1 октября 2020 года.

Напомним, ранее власти Латвии отказались выкупать долю Газпрома в Conexus. Так как компания Conexus обеспечивает жизненно важную для всей экономики страны функцию кандидатуру нового покупателя должно утвердить правительство Латвии.