Париж, , 08:45 — REGNUM Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр приветствовал соглашение, достигнутое между 27 государствами — членами еврогруппы, передает BFM TV.

«Соглашение, заключенное вечером 9 апреля между министрами финансов 27 стран ЕС относительно общего экономического реагирования на кризис, вызванный пандемией коронавируса, знаменует собой важный день для ЕС», — заявил министр экономики Франции Бруно Ле Мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее страны еврогруппы согласовали механизм выделения кредитной помощи на общую сумму 240 млрд евро.

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