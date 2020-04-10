Москва, , 08:36 — REGNUM По итогам марта 2020 года в России было продано 12 587 машин японской марки Toyota — на 36,5% больше, чем в марте 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

За первый квартал 2020 года на российском авторынке была продана 27 231 машина японского бренда (+26%). Таким образом, Toyota оказалась на пятой строчке по продажам авто среди всех автокомпаний в РФ. Доля бренда составляет 6,8%.

Самой популярной моделью Toyota в марте стал кроссовер RAV4. Продажи этого кроссовера выросли в два раза (5293 ед.). Затем следует бизнес-седан Camry (3133 ед.; — 8%).

Напомним, кроссовер Toyota RAV4 занял второе место на российском авторынке в марте в рейтинге самых популярных представителей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники).

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