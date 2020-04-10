Кемерово, , 08:33 — REGNUM В Кемеровской области отменены ограничения на работу городского и междугородного общественного транспорта, введённые ранее для профилактики COVID-19.

Губернатор региона Сергей Цивилёв внёс изменения в распоряжение о введении режима «Повышенная готовность» на территории Кузбасса.

Согласно документу, автобусы в городах и сельских территориях работали по графику выходного дня. Теперь автобусное сообщение возобновится в привычном режиме.

«В случае если ситуация с коронавирусной инфекцией резко ухудшится, мы восстановим пакет ограничительных мер. Но сегодня такой необходимости нет», — уточнил Цивилёв.