Москва, , 08:22 — REGNUM Страны ОПЕК+ в мае — июне обязались сократить добычу суммарно на 10 млн баррелей нефти в сутки, однако для вступления договора в силу требуется согласие Мексики. Об этом сообщили в министерстве энергетики Азербайджана.

В ведомстве отметили, что сейчас производственные обязательства для участников ОПЕК составили 6,085 млн баррелей в сутки, для не входящих в ОПЕК стран — 3,915 млн баррелей.

В оставшуюся часть года суммарное сокращение добычи составит 8 млн баррелей, уточнили РИА Новости в минэнерго.

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Как сообщало ИА REGNUM, предварительные договоренности о сокращении объемов добычи нефти странами ОПЕК+ на 10 млн баррелей в сутки отказались поддержать в Мексике.

В итоге министр энергетики Мексики Росио Нале объявила, что ее страна готова сократить добычу нефти в рамках сделки на 100 тыс. баррелей в сутки на два месяца.

Сегодня, 10 апреля, министры стран в ОПЕК+ соберутся повторно, чтобы заручиться поддержкой Мексики по вопросу общего сокращения добычи нефти.

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