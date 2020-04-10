Париж, , 08:22 — REGNUM Рекламная компания шести крупных французских сайтов онлайн-торговли, Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty, La Redoute, Rue du Commerce и Showroomprivé, названная «Французские дни» по образцу «Чёрной пятницы», была перенесена на более поздний срок из-за эпидемии коронавируса, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что решение отложить операцию, первоначально запланированную на 29 апреля — 4 мая, мотивировано желанием максимально вовлечь в неё трейдеров, большинство из которых были вынуждены закрыть свои магазины 16 марта.

«Рекламная компания будет перенесена на более поздний срок, когда коммерческая деятельность возобновится», — объяснили компании, инициирующие проведение «Французских дней».

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции более тридцати химических компаний мобилизованы для производства 300 000 литров антисептика в день.

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