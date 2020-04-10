Сеул, , 08:23 — REGNUM В феврале 2020 года в Южной Корее зафиксировали рост объёмов средств, находящихся в обращении. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в феврале текущего года показатель M2 составил 2,95 квдрлн вон (~$2,43 трлн), что на 8,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Известно, что это максимальный показатель с февраля 2016 года.

По сравнению с прошлым месяцем показатель вырос на 0,4%.

Кроме того, сберегательные вклады увеличились на 10,8 трлн вон (~$8,9 млрд).

M2 — валютный показатель средств, находящиеся в обращении, включая вклады, депозиты со сроком погашения менее двух лет.