Пекин, , 08:07 — REGNUM Розничные продажи в Шанхае взлетели за март на 41,3% относительно февраля в связи с возобновлением работы предприятий после карантина, сообщает 9 апреля агентство Синьхуа.

Почти все супермаркеты, продуктовые рынки и магазинчики Шанхая возобновили свою работу после карантина, связанного с эпидемией нового коронавируса. Доля возобновления логистических предприятий и торговых центров достигла 100%, сообщили местные власти.

Торговые центры Шанхая и пищевая промышленность начали подавать признаки жизни еще в феврале после того, как их дневной оборот вернулся к 56% и 78% от нормы соответственно. Этому способствовала серия мер, предпринятых местными властями. При этом, иностранный бизнес оказался в равных условиях с китайским по объему оказываемой помощи.