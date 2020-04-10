Пекин, , 07:56 — REGNUM Китайский производитель автобусов Xiamen King Long United Automotive Industry Company отправил в Саудовскую Аравию 213 автобусов из города Сямэнь на востоке Китая, сообщает 9 апреля агентство Синьхуа.

Это первая партия автобусов, предназначенная для рынка Саудовской Аравии, отправка которых намечена на 2020 год, сообщил менеджер по продажам компании в регионе Западной Азии Чэнь Чжисян.

По словам Чэня, 100 автобусов — модели высшего класса, специально разработанные для саудовского рынка. Несмотря на вспышку нового коронавируса, компания продолжает держать тесные контакты со своими клиентами, проводя видеоконференции и уточняя детали дальнейшего сотрудничества.

Помимо Саудовской Аравии компания также начала выполнять заказы для Мальты, Марокко, Чили и Коста-Рики после снятия карантина и возобновления производства в феврале.