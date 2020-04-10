Амстердам, , 07:54 — REGNUM Закрытие заведений общественного питания и отмена публичных в мероприятий в Нидерландах привели к заметному снижению потребления пива. Данное снижение не компенсируется продажей пива в магазинах.

В частности, пивоваренная компания Heineken сообщила о снижении продаж во всём мире в течении первых трёх месяцев этого года на 2%.

Пресс-секретарь концерна AB InBev сообщил, что в обычных условиях концерн около 30% своей продукции реализует через общепит и на публичных мероприятиях. Сейчас этот рынок закрыт, однако это не компенсируется другими каналами сбыта.

Heineken ожидает, что во второй четверти текущего года последствия коронакризиса скажутся ещё сильнее. Поэтому компания отказалась от финансовых прогнозов на весь год

В настоящих условиях приоритетным для пивоваренных компаний стала поддержка системы общественного питания. Зонтичная организация предпринимателей в системе общественного питания совместно с поставщиками выпустила специальные ваучеры, которые после отмены карантинных мер можно будет использовать в кафе и ресторанах. Таким образом они сейчас могут получить небольшой доход, позволяющий покрывать постоянные затраты. На сегодняшний день к этой акции присоединилось около 6.500 предприятий в сфере общественного питания. Продано 24.000 ваучеров общей стоимостью 1,1 миллион евро.

Кроме того, пивоваренные заводы бесплатно забирают оставшееся в кафе и ресторанах пиво, с тем, чтобы со временем заменить его свежим пивом.