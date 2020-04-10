Кемерово, , 07:53 — REGNUM В Кемеровской области медики, лечащие пациентов с коронавирусом, в дополнение к федеральным мерам поддержки получат выплаты из областного бюджета. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

«Врачи Кузбасса получат два вида поощрения — региональное и федеральное. Это позволит существенно поддержать врачей, которые борются с распространением нового опасного заболевания», — прокомментировал губернатор.

Федеральная доплата для врачей, работающих с пациентами с COVID-19, составит 80 тысяч рублей в месяц, среднего медицинского персонала — 50 тысяч рублей, младшего — 25 тысяч рублей. Региональные премии для кемеровских врачей — 100 тысяч рублей, для среднего медицинского персонала — 70 тысяч рублей, для младшего медицинского и иного персонала — 35 тысяч рублей.