Чикаго, США, , 08:15 — REGNUM В американской корпорации Boeing рассматривается план возможного сокращения персонала на 10%, для преодоления последствий пандемии нового коронавируса и приостановки производства авиалайнеров Boeing 737 MAX. Об этом 9 апреля сообщает газета The Wall Street Journal.

В материале издания, со ссылкой на источники, говорится о том, что решение о сокращении персонала на 10% руководством компании еще не принято. В числе обсуждаемых вариантов решений — досрочный уход на пенсию части сотрудников, досрочное расторжение контрактов с выплатой компенсации для части специалистов и другие.

Издание также отмечает неопределённость с увольнением сотрудников подразделения, выполняющего оборонные заказы.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Соединённые Штаты не могут допустить краха компании Boeing и других крупнейших компаний из-за того, что они испытывают проблемы в связи с распространением коронавируса.

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Напомним, корпорация Boeing начала испытывать серьёзные проблемы ещё до начала пандемии коронавируса, когда была вынуждена прекратить производство авиалайнеров 737 MAX после двух крушений самолетов в Эфиопии и Индонезии. В ходе расследования выяснилось, что причиной авиакатастроф стали конструктивные недостатки авиалайнеров этой модели.

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