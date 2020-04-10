Пекин, , 07:46 — REGNUM Индекс производственных цен (PPI) в Китае упал на 1,5% в годовом исчислении за март текущего года, сообщает 10 апреля агентство Синьхуа.

Индекс PPI отражает стоимость товаров на выходе с завода. В феврале падение индекса составило 0,4% относительно аналогичного месяца годом ранее. При этом, в марте снижение индекса относительно февраля 2020 года достигло 1%.

За первый квартал 2020 года индекс в среднем понизился на 0,6% относительно первого квартала 2019 года Фабричные цены на основные товары снизились на 2,4% в марте против 1% падения в феврале.