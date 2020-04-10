Москва, , 07:42 — REGNUM Арбитраж Москвы 10 июня 2020 года планирует начать рассматривать иск ПАО «Московский кредитный банк», которое пытается взыскать с ООО «Управление недвижимостью» более 1 млрд рублей. Ответчик фигурирует также в банкротном деле «дочки» Антипинского нефтеперерабатывающего завода, передаёт корреспондент ИА REGNUMА.

Иск от банка поступил 23 марта 2020 года, а 26 марта его приняли к производству. Сумма претензий — 1005 691 250 рублей.

Компания-ответчик учреждена в ноябре 2016 года, её уставный капитал — 10 тыс. рублей. Директор с февраля 2020 года — Татьяна Ревина, владелец с августа 2019 года — кипрская компания «АРЕНДОРО СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД». В ООО среднесписочная численность сотрудников составляла пять человек. Общество работает на рынке аренды и управления недвижимостью, владеет тюменской компанией «Стройпроект».

Напомним, этот же банк выступил инициатором банкротства тюменского ООО «АНПЗ-Продукт», которое является эксклюзивным дистрибьютором АО «Антипинский нефтеперерабатывающего завода». Завод владеет в ООО долей в 19%, остальная доля принадлежит АО «Петрол стрим».

В материалах банкротного дела ООО отмечается, что московский банк получил по долгам «АНПЗ-Продукт» в обеспечение от ООО «Тоталойл» «в заклад 52 простых векселя», выданных ООО «Управление недвижимостью». По условиям договора купли-продажи ООО «АНПЗ-Продукт» приобрело простые вексели общей стоимостью 447 324 104 рубля.