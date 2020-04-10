Новосибирск, , 07:06 — REGNUM В сегодняшних условиях, имеет смысл если и вводить государственное регулирование цен, то не тотальное, а выборочно гибкое. Так доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой бизнеса в сфере услуг Новосибирского государственного университета экономики и управления Лариса Нюренбергер прокомментировала предложение главы фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергея Неверова заморозить цены на ряд продуктов питания и товаров.

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«По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который поддержал предложение руководства фракции «Единая Россия» о разработке мер по сдерживанию роста цен на отдельные группы потребительских товаров, необходимо ограничить наценку на каждом этапе товаропроводящей цепи в размере 10%. В ретроспективе отечественной экономики, последняя попытка на государственном уровне заморозить цены была предпринята в нашей стране в 1992 году перед известной либерализацией цен. В итоге был получен обратный эффект — «регулируемые» товары исчезли с полок магазинов и благополучно перекочевали к спекулянтам. В сегодняшних условиях, имеет смысл если и вводить государственное регулирование цен, то не тотальное, а выборочно гибкое, исключительно на социально-значимые группы товаров. Подобный подход уже доказал свою эффективность на сегменте медицинских товаров», — подчёркивает эксперт.

Стоит отметить, отмечает Лариса Нюренбергер, что положительная практика вмешательства государства в процесс рыночного ценообразования существует в ряде экономически успешных стран Европы и США. В российских условиях речь, по её словам, «не должна идти о жёстком диктате над производителями и продавцами, так как в ситуации реальной конкуренции на потребительском рынке невозможно навязать покупателям товары и услуги по завышенным ценам, а гибкий контроль государства в целях недопущения искусственного вмешательства в ценообразование на товары первой необходимости, сговоров недобросовестных бизнесменов сегодня вполне оправдан и приемлем».

«Важно, чтобы степень этого контроля была оптимальной для всех участников рынка и на всех уровнях социально-экономической системы», — говорит Лариса Нюренбергер.