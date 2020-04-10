Пермь, , 07:03 — REGNUM В Пермском крае власти договорились с торговыми сетями о снижении цен на продовольственные товары первой необходимости, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Как отметил заместитель министра промышленности Прикамья Владислав Тонков, в регионе вводятся дополнительные меры поддержки для граждан. В частности, достигнута договорённость с торговой сетью «Магнит» о том, что ряд продуктов первой необходимости (рис, тушенка, геркулес, картофель, яблоки, чай, хозяйственное мыло и другие товары) будут реализовываться без наценок, по закупочным ценам.

В сети магазинов X5 Retail Group 26 продуктовых позиций подешевеют до уровня закупочных цен. В частности, цены упадут на тушенку, макароны, подсолнечные масло, молоко, хлеб.

Руководитель направления по работе с органами госвласти x5 Retail Group (Урал) Денис Сухоруков заявил, что все логистические и складские издержки компания берет на себя, продавая товары по цене закупа у производителя. Также он подчеркнул, что акция продлится не менее месяца.