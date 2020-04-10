Радужный, Югра, , 06:52 — REGNUM В Арбитражный суд Югры поступил иск компании «Шоллер-Блэкманн Даррон Лимитед», зарегистрированной в Великобритании, о банкротстве «РуссИнтеграл-Варьеганремонт». Первое заседание по делу намечено на 27 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку суда.

С ООО «РуссИнтеграл-Варьеганремонт», прописанного в городе Радужный, иностранная компания требует 7,1 млн рублей долга.

Филиал частной компании с ограниченной ответственностью «Шоллер Блэкманн Даррон Лимитед» прописан в ЯНАО. Согласно данным сайта компании, зарегистрирован и работает на территории России в городе Ноябрьск с 2005 года. Входит в состав международного холдинга Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG («SBOAG'), главное управление которого находится в городе Терниц, Австрия. Занимается поставками оборудования и сервисных услуг компаниям, работающим в нефтегазовой отрасли.

ООО «РуссИнтеграл-Варьеганремонт», по данным «Руспрофиля», учреждено ООО «НПО Руссинтеграл». Предлагает услуги бурения нефтяных скважин. В 2018 году в компании работали 814 человек, выручка составила 2,4 млрд рублей при чистом убытке 238 млн рублей.