Оренбург, , 06:51 — REGNUM В Оренбургской области в начале апреля начались весенне-полевые работы, сообщает региональный минсельхоз.

Так, в Асекеевском районе на 9 апреля проведено боронование на площади 7,1 тыс. га. Подкормлено озимых на площади 6,7 тыс. га. В сельхозпредприятиях района завершен ремонт техники. Основное внимание уделяется проверке и подготовке семенного материала. Заработная плата выплачивается в срок, определенный коллективным договором. Просроченной задолженности нет. Среднемесячная зарплата складывается на уровне 17 496 рублей.

Боронование проводят и аграрии Оренбургского района. Продолжается подкормка озимых культур минеральными удобрениями

В Александровском районе шесть хозяйств подкармливают озимые зерновые культуры. В Грачевском районе идет подготовка семян к посеву, проводится подкормка озимых.