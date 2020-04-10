Москва, , 06:50 — REGNUM Банкротный иск к крупной компании России — АО «Страховое общество газовой промышленности» («СОГАЗ») подан в арбитраж Москвы, но пока не принят к производству. Истцом выступает медицинская фирма из Екатеринбурга, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

СОГАЗ

Иск ООО «Медицинский центр «Доктор плюс» из Свердловской области поступил 23 марта 2020 года, но пока нет данных об его принятии и дата слушаний не назначена. Между тем 9 апреля 2020 года в базе суда появилось ходатайство от «СОГАЗА» «об ознакомлении с материалами дела».

В декабре 2019 года медцентр выиграл иск у страховой компании о взыскании задолженности по договору на оказание медицинских услуг. Суд взыскал основной долг в сумме более 3,366 млн рублей, неустойку — 114 тыс. рублей и «неустойку (пени) в размере 0,075% от суммы основного долга за каждый день просрочки за период с 25.10.2019 по день фактического исполнения ответчиком основного денежного обязательства».

А 24 апреля 2020 года свердловский арбитраж планирует рассмотреть иск медцентра к СОГАЗу о взыскании ещё одной небольшой неустойки.

Напомним, в марте 2020 года «СОГАЗ» застраховал на 18,59 млрд рублей крупнейшую в России ветроэлектростанцию. Она расположена в Адыгее, а договор страхования рисков заключили с АО «Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания», которое через АО «НоваВинд» является частью дивизиона госкорпорации «Росатом».