Ванино, Хабаровский край, , 06:38 — REGNUM Портовый Ванино в Хабаровском крае, морской порт который входит в десятку крупнейших в России, получит средства федерального бюджета на развитие социальной сферы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минвостокразвития РФ.

Поселок Ванино Пресс-служба администрации Ванинского района

Читайте также: СУЭК взялась за развитие Ванино в Хабаровском крае

Впервые в Ванино за счёт средств федерального бюджета будут реализованы внушительные социальные проекты.

В Ванино реализуется крупный инвестиционный проект — строительство морского перегрузочного угольного комплекса компании «Колмар». Там будет создано 550 новых рабочих мест. Ещё одна крупная российская компания, СУЭК, современный угольный терминал которой был введен в эксплуатацию в 2008 году, сообщила о строительстве третьей очереди порта. Сейчас в компании трудятся без малого 700 человек, со строительством третьей очереди их добавится ещё порядка 300. В Ванино работают и другие крупные компании — «Трансбункер» и прочие.

Правительством принято решение за счёт федеральных средств реконструировать спортивный стадион, в школе №4 создать детский технопарк, для которого закупят необходимое оборудование. В посёлке Токи Ванинского района построят социально-культурный центр. В Ванинском межотраслевом колледже, который готовит квалифицированных специалистов рабочих профессий, обновят материально-техническую базу. В соседнем с Ванино Советско-Гаванском районе также обновят материально-техническую базу промышленного техникума.

В Ванино и посёлке Токи модернизируют систему водоснабжения — проблема, решения которой местные власти добивались много лет.

В центральной районной больнице Ванино появится новый флюорограф и современный компьютерный томограф.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшая в России угольная компания СУЭК, дочерняя структура которой, АО «Дальтрансуголь», работает в Ванино, заказала и оплатила комплексный план развития Ванино. Создаёт программу развития ООО ФОК (Финансовый и организационный консалтинг), входящее в тройку крупнейших стратегических консультантов России.