Магадан, Магаданская область, , 06:29 — REGNUM В рамках строительства и реконструкции социальных объектов дальневосточных регионов по программе «Единая субсидия» Магаданская область попала в список регионов, которые получат федеральную поддержку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

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Правительственная подкомиссия определила общую сумму для дальневосточных регионов — 98,6 млрд рублей.

«Магаданской области выделят деньги на покупку автобуса для перевозок детей на соревнования, занимающихся в региональном отделении Общероссийской физкультурно-спортивной организации «Всероссийская Федерация Самбо», — сказали в Минвостокразвития.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области будет закуплено четыре маммографа и шесть аппаратов УЗИ для районных больниц, ангиограф в областную больницу, компьютерный томограф в инфекционную больницу.