Вашингтон, , 05:55 — REGNUM Власти Соединенных Штатов поддержат американских фермеров на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Я поручил секретарю изучить вопрос о помощи фермерам, особенно малым, которые сейчас страдают. Я ожидаю, что будут использованы все средства и полномочия, чтобы обеспечить наш запас продуктов на стабильном уровне», — заявил он.

Трамп также пообещал американским фермерам и производителям оказывать всестороннюю поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп провел консультацию с американскими психиатрами по вопросу влияния ситуации с COVID-19 на умы граждан страны. Он отметил, что американские граждане из-за мер по борьбе с инфекцией стали чаще испытывать одиночество и отчаяние.

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