Каракас, , 05:55 — REGNUM Соглашение ОПЕК+, достигнутое 10 апреля, назвал историческим президент Венесуэлы Николас Мадуро, 10 апреля в своем Twitter.

По мнению венесуэльского лидера, достигнутый результат позволит добиться стабильности на нефтяном рынке и запустить восстановление мировой экономики. Он поблагодарил всех, кто участвовал в сделке.

Как сообщало ИА REGNUM, страны ОПЕК+ намерены провести 10 апреля новое собрание по вопросу сокращения добычи нефти, чтобы добиться одобрения со стороны Мексики.

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