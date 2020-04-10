Вашингтон, , 05:32 — REGNUM Рынок углеводородов в мире сократился на 40% из-за влияния пандемии коронавируса, заявил президент США Дональд Трамп 9 апреля на встрече с журналистами.

Он добавил, что в связи с отсутствием продаж предприятия США складируют «миллионы баррелей» углеводородов в своих хранилищах. Трамп подчеркнул, что это подобного развития событий никто не мог предвидеть.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля Дональд Трамп заявил, что власти США хотят, чтобы цена на нефть не падала ниже приемлемого для американских нефтяников уровня.

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