Вашингтон, , 05:19 — REGNUM Предложение об увеличении помощи странам, пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции, с $50 млрд до $100 млрд принято советом директоров Международного валютного фонда (МВФ), 9 апреля сообщается на сайте организации.

Инициатива об удвоении размера выделяемых средств была выдвинута руководством МВФ. В сообщении отмечается, что данное решение было продиктовано беспрецедентным количеством заявок от приблизительно 90 стран мира.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика скоро столкнется с крупнейшей рецессией со времен Великой депрессии.

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