Вашингтон, , 04:41 — REGNUM Психическое здоровье американских граждан, столкнувшихся с трудностями на фоне пандемии коронавируса, стало темой телефонной конференции президента США Дональда Трампа и сотен психиатров, психологов и общественных деятелей, сообщается на сайте Белого дома.

Трамп отметил, что из-за объявленных мер по борьбе с коронавирусом, тяжелой экономической ситуации и многочисленных жертв пандемии жители США сталкиваются с одиночеством, отчаянием, тревогой и скорбью.

Американский лидер выразил благодарность специалистам в области психического здоровья за телеконсультации для всех, кто нуждается в подобной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля Дональд Трамп заявил, что американские власти намерены привлечь дополнительно несколько тысяч военнослужащих для помощи штатам в борьбе с распространением коронавирусной инфекцей.

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