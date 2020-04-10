Москва, , 04:05 — REGNUM Арбитраж Москвы 20 мая 2020 года планирует приступить к рассмотрению иска ПАО «Ростелеком» к министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. С ответчика требуют свыше 0,5 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан 23 марта 2020 года, а 26 марта его приняли к производству. «Ростелеком» требует взыскать с министерства 529 649 392 рубля 70 копеек. Пока неизвестно, что легло в основу претензий, но в деле третьими лицами уже заявлены МВД России, МИД России, Минобороны страны и Федеральная служба безопасности.

По открытым данным, компанию «Ростелеком» с министерством связи страны связывают более 230 контрактов на общую сумму свыше 112,685 млрд рублей. Среди них — контракт на работы по развитию личных кабинетов юрлиц и граждан в системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» «в целях предоставления отдельных цифровых сервисов для участников избирательного процесса», а также развитие информсистемы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», эксплуатация инфраструктуры электронного правительства и многое другое.

Напомним, ведомство с января 2020 года возглавил Максут Шадаев.