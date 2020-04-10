Москва, , 03:48 — REGNUM Бывшие топ-менеджеры коммерческого банка «Нефтяной альянс» могут быть привлечены по долгам обанкроченного три года назад банка. Конкурсный управляющий требует с 14 физлиц выплаты порядка 6,408 млрд рублей. Из-за недочётов заявление было оставлено без движения до 30 апреля 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Общая сумма претензий к бывшим контролирующим лицам банка составляет 6 408 496 000 рублей, которые требуют взыскать солидарно. Дату рассмотрения суд назначит после устранения недочетов, послуживших основанием для оставления заявления без движения. В частности, в нарушение требований закона «к заявлению не приложены доказательства его направления в адрес лиц участвующих в деле».

В списке соответчиков есть и бывший глава правления Олег Григор, который проходит фигурантом по громкого уголовному делу, возбуждённому в отношении бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова. В деле речь идёт о хищении средств при строительстве объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге пять лет назад. Григор с августа 2019 года находится под домашним арестом.

Напомним, банк обанкрочен в июле 2017 года и находится на этапе конкурсного производства. На момент отзыва лицензии 14 марта 2017 года он был на 217-м месте по размерам активов в банковской системе России.

На март 2020 года у банка есть обязательства перед 660 кредиторами на общую сумму 6,422 млрд рублей.